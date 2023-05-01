帶挈隊友時裝騷吸金 宮脇功臣淪布景板 粉絲代出頭

日本偶像出身的宮脇咲良去年領軍韓團LE SSERAFIM再出道後走勢凌厲，前晚帶挈隊友亮相大型時裝騷卻慘淪布景，其隊友更遭網民狠批是全場最醜造型，部分成員打扮似足大媽，驚變「時裝災難」！

去年5月出道的女團LE SSERAFIM人氣當旺，將於今日推出新碟回歸樂壇。日本成員宮脇咲良更是隊中的人氣之星，其社交網追隨者多達789萬，榮登近年最多人關注的K-Pop新女團成員。而宮脇擔任宣傳大使的國際品牌前日在首爾舉行大型時裝騷造勢，吸引半個娛樂圈藝人撐場，星光熠熠！

身為品牌大使的宮脇帶挈隊友一同亮相，事後卻有網民狂踩除了宮脇之外，其隊友的造型十分驚嚇，部分成員一身裝扮花碌碌勁似大媽，堪稱「時裝災難」。不過，最令粉絲意難平，是原本理應站「C位」的宮脇被安排靠邊站，慘變布景，大批樂迷留言為她抱不平。另一新女團NewJeans年僅15歲成員Hyein亦以品牌大使身份登場，其一身型爆裝束獲網民激讚極具時尚風範。

着小背心勁歌熱舞 當晚出席的紅星包括曾合演韓劇《Happiness》的女星韓孝珠與朴炯植、李成景、鄭麗媛、全汝彬、裴斗娜、千禹熙、金瑞亨、高賢貞，歌手方面則有女團少女時代隊長泰妍、女團ITZY成員禮志、男團Seventeen成員Mingyu與女歌手宣美等撐場。韓孝珠谷胸上陣；泰妍性感搶Fo。而李成景主演的新劇《浪漫醫生金師傅3》第2集收視升至13.8%新高，她現身時格外風騷。當晚完騷後，宮脇換上小背心，偕隊友為After Party表演勁歌熱舞助興，她亦十分識做，上載活動照落力宣傳。至於LE SSERAFIM的新碟錄得逾138萬張預售銷量，刷新組合紀錄。