暢所欲玄：暮春三月穀雨天，紅艷一枝獨自憐

中華文化的廿四節氣，從古到今，給我們在季節五行的應用上提供參考。廿四節氣已過了第六個節氣「穀雨」，好快就到下一個節氣「立夏」，代表夏天正式開始。「穀雨」是春季最後一個節氣，正所謂「雨生百穀，萬物逢時」，「穀雨」的告別代表春天將完結。

根據五行理論，春天代表木盛季節，而春天慢慢離開，受木影響會稍好轉，但適逢流年木多，仍不能掉以輕心。在我的客人中，多出現心血管、肝和肺等問題，我經常說的理論是，寧可不足，不宜太過，同樣做任何事也不能去到盡，得不到平衡就應互補不足。當然，如能找位師傅診出你的五行缺了甚麼，多了甚麼，簡單從日常生活衣食住行去補充，如再有問題，可檢查自己現所處於甚麼大運中，就算大運可以，每年流年運也有所影響，只要了解自己生於甚麼季節，很自然找到小小對應方法。

「立夏」將至，天氣開始燥熱，那時瓜果當令，難道仍在吃火鍋？所謂不時不食，禍從口入，陰陽平衡是要多加留意，才能身心康泰。如果五行木多人士，可多用白色，因白色代表金，亦可帶些金屬飾物，減少身邊植物，或把書籍雜誌收藏起來，不要放在自己所屬宮位為要。

堪輿學者元海