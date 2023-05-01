娛樂

林鈺洧約埋邢慧敏執垃圾
應屆得獎港姐發展機會各異，暫時由季軍梁超怡跑出，有得拍劇之餘還有份擔任主持，至於冠軍林鈺洧或因港姐職務較多，演出機會不及梁超怡。而林鈺洧前日與「友誼小姐」邢慧敏一齊去沙灘執垃圾，建立健康港姐形象，她好興奮表示：「執垃圾淨灘小隊。」看來她十分樂在其中。
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