無端惹性侵嫌疑 何超雲高手出招 證未婚夫清白

賭王三房千金何超雲近日與未婚夫Douglas遊日本，日前有香港男子在當地涉性侵被捕，犯案者背景與Douglas撞到應一應，令他躺着也中槍，慘變嫌疑人。一直懶理事件的超雲昨日終於出招，分享2人的甜蜜合照，粉碎未婚夫被捕傳聞，還他一個清白！

何超雲去年答應任職高級消防隊長的男友Douglas的求婚，最近她去峇里參加了妹妹何超蓮與竇驍的婚禮後，即與未婚夫轉飛日本，有指趁機預支度蜜月，豈料期間卻發生小插曲。事緣日前爆出有一名年約30歲的王姓中國籍男子與妻子遊日時，涉性侵一名日本女性被捕，因當事人與Douglas姓氏、年齡及職業均相同，即惹起網民熱議。

網民舉證闢謠 有關報道曝光後，大批網民湧至超雲的社交網留言送上關心，擔心她遇人不淑受騙。事件發酵了2日，超雲昨日凌晨終於打破沉默，見她再次更新社交網，分享多張與Douglas的合照，雖然隻字不提事件，但就以實際行動間接回應，未婚夫被捕的傳聞不攻自破！

其實之前已有網民拆解Douglas的英文全名為「Wong Ho Tak」，與被捕男子不同，加上涉案男子是於4月23日晚犯案被捕，超雲則於翌日晚上仍有在社交網上載與Douglas在東京鐵塔下的合照，故此時間並不脗合。今次超雲再度甫相放閃，合照中見Douglas親密地攬住女友，兩人又在鏡頭前派心，可見完全未有受外間言論影響彼此關係，力證感情穩定之餘順勢闢謠，認真高招！