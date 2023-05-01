中娛星動：約定下次遊樂園 袁詠儀虞書欣攬到實 爆7年師徒情

藝人袁詠儀近年主力內地發展，日前她突然與內地流量小花虞書欣同框，原來2人早於7年前結下「師徒」情緣，如今再度合體大玩回憶殺，即時成為網上熱話。

內地95後流量小花虞書欣於真人騷節目《青春有你》第二季中勇奪亞軍，組成限定女團「THE9」而為人認識，去年更憑劇集《蒼蘭訣》「小蘭花」一角爆紅，人氣再度躍升，坐穩一線小花之位。雖然已是流量小花，但亦未有忘本，日前更與「恩師」袁詠儀（靚靚）及張智霖（Chilam）相約敍舊，引起網民熱議。

為新劇收身成功 其實虞書欣於2016年出道初期，曾參與校園真人騷節目《一年級．畢業季》，與一眾上海戲劇學院畢業班學生大鬥演藝才能，當時靚靚與Chilam則擔任導師，向來高要求的靚靚更多次表明欣賞虞書欣，直指對方是她最愛的學員。事隔7年，他們再度同框，靚靚於社交網上載合照，見虞書欣與她攬到實一實感情不變，她留言繼續對愛徒讚不絕口：「爽朗的性格，溫暖的心，太讓人寵愛了，好好照顧自己，下次見！」而虞書欣回應相約一同到主題樂園遊玩，「兩師徒」交心之情令人感動。

另外，身形向來圓潤豐滿的虞書欣，日前被粉絲野生捕獲，大露性感螞蟻腰，一改昔日肉肉模樣！據知她近日入劇組後，被嚴格管理身材，成功減走Baby Fat！