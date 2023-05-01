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鄧月平 滿屋名牌包包鞋履
鄧月平於屋內自拍。
藝人鄧月平擁36F出眾身材，一舉成為「宅男女神」，早前她與原本所屬的經理人公司合約期滿後，選擇離開並自資繼續發展演藝事業，不過看似出身平凡的她，原來年紀輕輕已有所成就，住複式獨立屋，坐享開闊靚景外，房間更堆滿不少名牌手袋和名牌鞋以及首飾，生活富貴奢華。
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