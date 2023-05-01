王浩信袁偉豪多諗頭 榜上無名 邵氏點名谷9星 陳瀅蔡潔獲力捧

近日邵氏兄弟在年報上提出9位「焦點藝人」備受網民關注，當中包括胡定欣、黃宗澤、陳山聰、林夏薇、吳業坤、胡鴻鈞、陳瀅、蔡潔及梁競徽，但當紅小生王浩信及袁偉豪卻不在名單上，令網民大跌眼鏡！

邵氏兄弟日前公布年報，公司旗下現有73名藝人，會上特別點名9位「焦點藝人」，名單一出即成為網民熱話。胡定欣、黃宗澤、陳山聰及林夏薇早已是電視圈一哥一姐，近年亦有不少代表作，至於吳業坤及胡鴻鈞在樂壇成績不俗，陳瀅與蔡潔更是近年上位小花，可謂潛力股，所以在名單上毫無懸念，反而近年甚少參與香港影視演出的梁競徽有份，則大出網民意料之外。

山聰：公司睇到我努力 山聰對於成為焦點藝人感開心，他說：「其實無論係咪焦點藝人，我都會一樣咁努力，呢個係做演員嘅基本，咁當然開心公司睇到我嘅努力，我會拍更多好作品畀大家睇。」吳業坤亦同樣開心：「叫做加入咗接近一年，希望所有嘢繼續好，唱多啲歌同拍多啲好角色。」而正跟周嘉洛拍攝新劇《痞子殿下2痞子無間道》的陳瀅，對名單表示毫不知情。

此外，不少人驚訝為何視帝級的王浩信與袁偉豪（Ben）竟不在名單之上，邵氏兄弟執行董事樂易玲對此解釋，指他們近年成立了自己的工作室，各有不同發展方向，Ben要專注做自己的音樂，浩信則有很多想法，有意做自己的項目，例如其工作室之前簽下香港女劍神佘繕妡。至於Ben回覆稱本身是無綫藝人，只是音樂部分以工作室名義在邵氏旗下，對於雪藏傳聞，他澄清：「人成長咗，對自己工作有想法同要求，想做自己想做嘅嘢，唔會好似以前乜都做，一年拍三、四套連覺都唔瞓，所以個量少咗，有好劇本同有發揮角色一定會做，綜藝都有做緊。」其實Ben近年忙於音樂工作，5月推出新歌後，他會專心拍劇，6月將有兩部劇集開拍，先會拍攝由鍾澍佳監製的新劇，而且他認為拍畢一套劇集再休息一年半載也是平常事，不少藝人也是這樣，故不存在雪藏之說。