Anson Lo帶傷開工索晒氣

MIRROR另一人氣王Anson Lo昨日為沙田馬場的《富衛保險冠軍賽馬日》擔任表演嘉賓，逾500名「神徒」（粉絲暱稱）攻陷馬場，連Anson Lo的爸爸也有捧場，馬會要出動鐵欄維持秩序。Anson Lo跳唱兩首歌曲，他唱畢第一首歌後就不停喘氣，要趁跟粉絲打招呼的空檔回氣。受訪時問到他似乎不在狀態，他稱睡眠不足，加上腳傷未完全痊愈，故不能跳得太放，但滿意表現。對於新歌《MONEY》網上點擊破千萬，而他與樂隊Dear Jane的合唱版本更成為電台冠軍，他開心有好成績，雖然花上不少時間錄音，但感覺值得。提到他被隊友姜濤及Jer擊敗，未能入圍港台十優歌手，他表示：「呢行好多唔同獎項及頒獎典禮，你冇辦法保證每個項目都有你份，唔會介意。」