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金宣虎提早抵港 爭取時間上山打卡
韓劇《海岸村恰恰恰》的男星金宣虎，昨晚在九龍灣國際展貿中心舉行首個香港見面會。提早於大前晚抵港的他，昨日爭取時間在香港四圍觀光，分別在個人及事務所的社交網公開在山頂的照片。他穿上灰色外套及牛仔短褲，除低口罩呼吸新鮮空氣。他靠着欄杆露出暖男微笑，又在餐廳打卡，並向鏡頭展示他飲的港式飲品。
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