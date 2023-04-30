4月30日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月30日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Arabella綠色寶貝
英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）女星Arabella Chi，早前於社交網站上載穿上綠色比堅尼的照片，留言透露自己眼睛的顏色，正好與泳衣一樣：「綠色眼睛寶貝。」網民紛紛留言大讚她火辣，有人表示：「綠色就係你嘅顏色」、「準確嚟講，你係我嘅綠色眼睛寶貝。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230430-0430_00288_082/Arabella綠色寶貝
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc