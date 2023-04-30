娛樂

Arabella綠色寶貝

英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）女星Arabella Chi，早前於社交網站上載穿上綠色比堅尼的照片，留言透露自己眼睛的顏色，正好與泳衣一樣：「綠色眼睛寶貝。」網民紛紛留言大讚她火辣，有人表示：「綠色就係你嘅顏色」、「準確嚟講，你係我嘅綠色眼睛寶貝。」
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