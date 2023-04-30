重登「福布斯名人權力榜」 宋仲基演員之冠 朴恩斌空降勝IU

年初再婚的韓國男神宋仲基憑去年熱爆復仇劇，再度躋身「福布斯名人權力榜」，更狂飆升至No.4，成為最高排名的演員。憑自閉症律師一角爆紅的女星朴恩斌，首度入榜即空降第11位，稱冠女演員！

韓版財經雜誌《福布斯》近日公布「2023韓國福布斯名人權力榜40位」，以圈中名人的收入、曝光率、輿論及社交網活躍度，評選出當地最具影響力的40位運動員、藝人、歌手及主持人。勁爆天團防彈少年團（BTS）連續4年膺榜首，去年亞軍BLACK PINK滑落至季軍，把亞軍寶座讓給去年季軍的南韓球星孫興民。

宋仲基曾於2016年憑神劇《太陽的後裔》登上榜首，但隨後威力大減，去年更被攆出榜外，但他憑收視爆燈的復仇劇《財閥家的小兒子》重登事業頂峰，加上年初宣布再婚，人氣當旺，今年再度入榜並穩佔「梗頸四」，力壓第7位的韓劇《我的解放日記》男星孫錫久，成為最高排名的演員！「國民MC」劉在石、演歌人氣王林英雄位列第5、6位，演歌歌手張民好、歌手張允貞與永卓則依次排第8至10位。

宋慧喬赴美開工 憑話題劇《非常律師禹英禑》首度上榜的朴恩斌空降第11位，冠絕女演員，力壓第13位的韓劇《千圜律師》金智恩。唱而優則演的IU由去年第11位勁跌至第18位；近年專注拍劇的男團2PM成員俊昊進佔第12位；李昇基排第15位；去年排第29位的宋慧喬憑話題劇《黑暗榮耀》躍升至第25位；來勢洶洶的新女團NewJeans與IVE同樣首度入榜，分別進佔第27及38位。

另外，《百想藝術大賞》出爐視后宋慧喬昨日以四眼素顏Look出發赴美國紐約開工，沿途風騷揮手，至於奪《百想》人氣獎的IU繼續落力宣傳新片。