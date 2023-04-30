暢所欲玄：不利家運的房子

買房子是人生大事之一，環境布局對人的運勢有極大影響。有些人看到價格便宜的房子時，往往沒有考慮太多便直接買入，入住後才發現諸事不順。有意置業者，以下房子要盡量避開！

1.西北缺角

據九宮八卦的方位來推算，西北為乾卦，主工作、事業、功名等，代表家中頂樑柱的意思。方正的房子利於家宅的運勢，缺角的房子萬萬不可入住。如果長期住在缺西北位的房子，家人易受影響，情緒焦躁不安，導致健康、事業運勢不佳。

2.客廳過小

客廳是家中的「內明堂」，是整個住宅藏風聚氣的地方。客廳過小雖然看起來不影響生活，但在無形中會影響屋主及家人的人際運勢。

3.陽台雜亂

陽台是居家生活中與大自然最接近的地方，亦是住宅的納氣之處。如果陽台雜物多且亂，不僅會遮擋光線，還會阻礙陽氣進入，影響家宅的運勢和屋主的財運。

4.橫樑壓頂

橫樑壓頂是不吉利的風水布局之一，如一個人長期坐在橫樑下，身體健康欠佳，易引起頭暈、頭痛、失眠及其他腦部疾病，運氣也會受阻。

玄學名師黃楚淇