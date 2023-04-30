蝦碌事尷尬又好笑 陳庭欣耳環跌落胸 伸手自摷

藝人陳庭欣（Toby）與方力申前晚現身仁愛堂董事局就職晚宴，為晚宴擔任司儀的Toby，表示習慣預早到場準備：「早到場食啲嘢，要食飽先有記性。」她自爆到場時佩戴的耳環不慎撞爛，並掉入胸口位置：「跌咗落我深深處嘅位置，哈哈！我同經理人對望，最後都係自己伸隻手落去攞番，有時覺得如果經理人係女仔會好啲，冇咁尷尬。」

累積多年司儀經驗的她，分享了小心得及蝦碌事：「做嘢會帶多幾對耳環、頸鏈，鞋都會帶多對，試過畀人踩到對鞋甩底。」她笑指某年台慶直播跳舞表演，男拍檔將她抬起時，她要做出踢腿動作，卻意外將高跟鞋踢飛：「冇留意有冇飛中人，嗰下自己覺得又好笑又尷尬。」她透露近日正為新劇《非常檢控觀》開工，首日拍攝已十分難忘：「嗰晚開到凌晨3點幾、4點，劇情講我埋屍，仲要半夜三更自己揸車入下白泥，真係有啲驚。」

方力申怕醜避談親熱戲 至於以「仁愛大使」身份出席的方力申，透露即將為《逆天奇案2》開工，與視后林夏薇有多場對手戲，因分屬老友故不會有壓力，問到兩人是否有親熱鏡頭？他怕醜表示：「呢啲唔係重點啦，最緊要劇本好、套劇好睇。」