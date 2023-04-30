台灣女星隋棠婚後誕下3個小朋友，生活美滿幸福。向來凍齡有術的她，早前在社交平台上載一系列性感美照，見她穿上黑色喱士塑身衣，展露不輸年輕女星的小蠻腰、無敵翹臀及一雙白滑長腿，不少網民讚嘆不已，直呼：「好想擁有這一雙腿」、「這身材太火辣」，隋棠直言：「我的年紀除了運動和飲食，塑身衣也幫助很大，缺一不可。」