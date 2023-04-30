感悟人生 開心過每天 林宥嘉重返「主場」 連環出招冧港迷

台灣歌手林宥嘉闊別4年再度來港開騷，早前患上腸躁症的他消瘦不少，但對人生有新體會，寄語歌迷要快樂及愛得及時。

林宥嘉（Yoga）今年重啟《林宥嘉idol 2023世界巡迴演唱會》，選定香港為亞洲首站，他上一次來港開騷已是2019年，今次大賣口乖以流利廣東話向歌迷打招呼，笑言自己的廣東話退步，相信歌迷的普通話亦退步。他透露父母亦有捧場，因他們聽不懂，所以有藉口少講廣東話。

面對負評玩自嘲 Yoga今次自任演唱會創意總監，三面台舞台設計雖然簡單，但視覺效果豐富，開場音樂選用日本電影配樂大師板本龍一的作品。他唱《如同悲傷被下載了兩次》時，螢幕滿是對他的負評，包括渣男、好娘、腿短等，實行自嘲一番；唱《說謊》時，螢幕投射出其舊照，打造與自己對唱的畫面。演唱會幕後團隊是香港人，令他有感重返主場，故心情特別激動。

他在台上賣力演出，唱到趴地兼瞓地，又跨欄走近觀眾席握手以及用歌迷的手機玩自拍，大講「愛你」又狂派心心，不停向粉絲耍冧招。期間有人叫他除衫，惜肉如金的他笑言若想看，就要睇新歌《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》MV，趁機宣傳一番。

經歷大病一場的Yoga變得感性，認為人生最重要是懂得珍惜及心懷感恩，快樂地享受每一天。他表示自從做爸爸後，受小孩的快樂感染，寄語歌迷：「祝福你哋，希望你哋天天都開心。」並感謝身邊所擁有的一切，包括太太及孩子的歡樂時光，又強調「Only love can overflow black holes」，與歌迷分享愛。他全晚只唱了一首廣東歌《壞與更壞》，該曲由林家謙作曲，Yoga唱罷即指着台下來捧場的林家謙，而演唱會最後變成歌迷點歌環節，全場氣氛高漲。