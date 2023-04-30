兩大人氣王魅力驚人 姜濤粉絲逼爆商場 「神徒」馬場過夜霸位

男團MIRROR兩大人氣王姜濤與Anson Lo的吸粉力依然高企！今日生日的姜濤昨日出席活動，獲逾千粉絲到場高唱生日歌，而Anson Lo今日現身馬場，昨晨已有「神徒」在場地外排隊，只求見偶像一面。

姜濤昨日現身旺角出席活動，吸引逾千粉絲逼爆商場5層樓，大會準備了生日蛋糕，為今日24歲生日的姜濤賀壽，粉絲群起高唱生日歌，搞到壽星仔怕醜傻笑及摸鼻。談到生日願望，他說：「希望喜唔喜歡我嘅人都身體健康，我只希望用啲願望令身邊嘅人好啲。（今年有乜目標？）MIRROR同自己都樣樣順利，因為大家都有唔同程度嘅低潮。（低潮過咗未？）相命師話我仲未犯完太歲，好彩有好多人幫我攝太歲。（你覺得好唔順利？）求個心安啫！」

想去「姜濤灣」打卡 姜濤坦言生日依然要在工作中度過：「慣咗，我哋12個生日都係咁過。（隊友有乜表示？）講生日快樂囉，大家都忙，冇辦法聚會。（去『姜濤灣』打卡？）當然想，但要睇公司安排。（切咗好多個生日蛋糕？）今日呢個係第2個。（忍口唔食咁多？）啲蛋糕咁靚，唔捨得食。」談到活動上即席獻唱，他說：「好緊張，太近距離望落去見到大家，我會怕醜，除非真正舞台演出，打晒燈我望唔到人啦。」對於部分MIRROR成員於暑假開個唱，Ian起初未獲安排，令其粉絲大叫不公平，姜濤坦言：「有聽聞，公司一定會兼顧每個人嘅安排，相信佢都一定有好嘅安排。」

而Anson Lo今日現身沙田馬場，為冠軍賽馬日匯演擔任表演嘉賓。馬會提前在公眾席入口及馬匹亮相圈對上空地，預先擺設多個鐵欄，準備實施人潮管制。昨晨約9時已有10多名「神徒」排隊，更帶椅子、雨傘及食水等準備過夜。據保安員透露早上7時已有粉絲到場，秩序大致良好。

Anson Lo的粉絲昨晨已在馬場外排隊。