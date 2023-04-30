娛圈單打：皮肉生涯不易為 AV女神識食腦

AV女神三上悠亞老早定下30歲前引退計劃，今年亦守約宣布從良，令一眾宅男、毒男、好色男如喪考妣。不過咁，正所謂希望在人間，只要你有食力又有財力，要邀請女神出山絕非不可能。

嗱，大隻仔Tyson Yoshi坐言起行，邀得對方為其新歌《BE MINE》MV擔任女主角，仲特登飛去東京拍攝，卿卿我我，公私兩便，豈不快哉！但見女神以多個造型現身，既穿起封到上頸的氣質長裙，又有拋胸露兩手，令人目不暇給！唔少男士睇到流晒口水，只能嘆句：這些機會不是屬於我！

講番三上悠亞，她本身是少女偶像團體SKE48成員，但有感做偶像競爭太大，2015年毅然下海轉投AV界，此舉猶如投下一顆震撼彈，令她一炮而紅，成為近年最成功的AV女優。有指其一年片酬高達6,600萬日圓（約350萬港元），首部處女作已夠她在東京置業；同時瓣數多多，踩入服裝和美容界，創立自家品牌，日媒估計她一年總收入有兩億日圓（約1,200萬港元），比許多不用除衫的女優好搵得多。

三上近年開設個人網上頻道為引退鋪路，坐擁近百萬粉絲，單是廣告和影片收入，每月便達15.3萬美元，簡直是生財有道。從中亦可見到這位天使與魔鬼的混合體，不是光有外表，更是頭腦過人，為自己的職業生涯做好規劃，比許多後生仔女更識諗。

皮肉生涯不易為，尤其年輕AV女優每年大量湧現，三上食腦轉型，誠為叻女。有了今次大隻仔先例，女神即使告別AV界，相信亦有大把渠道跟香港粉絲見面吧。