獨家專訪：棟篤唱有苦衷 菊梓喬車禍傷頸椎 手術50%機會致癱

「慘情歌后」菊梓喬從不覺得天生坎坷命，她自爆早年一場交通意外傷及頸椎，無奈當時年少無知，導致嚴重後遺症，此生也難以成為跳唱歌手，由於情況惡化有機會變癱，她寧願與痛楚相伴一生。

歌手菊梓喬（Hana）最拿手唱慘情歌，舞台上以靜態表演居多，雖然她也想跳出框框，但始終無法成為跳唱歌手，原來是頸椎「有事」，多年來都不能大動作Chok頸，也不宜跑步做運動，連機動遊戲都不准玩。近10年每逢翻風落雨，她的頸椎就痛得要命，試過一、兩次因頸椎發炎而躺在床上動彈不得，她說：「醫生唔建議做手術，因為有50%會成為植物人。」

Hana現正忙於為下月20及21日在九展舉行的《菊梓喬Hanafinity演唱會2023》排練，她覺得體力未達標，自知身體不好，又睇中醫又要做物理治療，因其頸椎第5、6節的軟骨磨蝕得非常嚴重！事緣早於她13、14歲做童工時，有次乘坐公司安排的小巴在九龍塘炒車，車輛剷上壆翻轉再翻轉，她說：「嗰時好嚴重，連手都遞唔高，但細個冇理，求其敷咗藥就算，但經常都會痛，尤其近10年痛得密咗。」

嫌物理治療貴 雖然有手術能醫治頸椎受損部位，唧軟膠改善痛楚，但醫生並不建議：「佢話有50%會做植物人，問我簽唔簽手術同意書，我話唔做住，始終呢個部位有咩事，下半身就會郁唔到。」多年來她一直做物理治療，她知道有一個在水中做的物理治療有助軟膠增生，但要四、五十萬元，她有感太貴而卻步：「個療程好長時間，仲好似要做得好密，我諗住年紀大啲或者退休先做。」

她遍尋醫生仍無法根治傷患，形容像長期「瞓厲頸」，但10多年來已習慣痛楚，覺得對日常生活影響不大：「唔係好慘，OK嘅，好多人都七勞八損，我依家情況穩定，最緊要唔好惡化。」她亦有跟排舞老師上堂，雖然不能勁歌熱舞，但也想做好表演，她笑說：「老師問我平時表演點解唔郁，隻腳好似釘住咗，我話我唔識郁，佢話唱慘歌都要郁嘅，依家慢慢教我。」

失靠山跌Watt：逆境波都要打！ 今次演唱會由籌備到正式演出只有個半月，Hana表示心情興奮又刺激，下半年更計劃做巡演：「呢半年好忙，但忙得好開心，好耐冇開騷同歌迷見面，真係好期待！」近兩年不少工作叫停，她揚言要追番進度，歌迷也投訴她在社交媒體方面未夠努力：「我係比較少更新，搞到依家啲小朋友唔記得我喇！」

有指她因唱片公司人事變動而失去「靠山」，聲勢大不如前，充滿正能量的她「阿Q」地說：「我覺得咩波都要打，逆境、順境都要打，冇人一帆風順，我比好多人幸運。（咁睇得開？）有咩未見過！食得飽着得暖，仲想點呀！又有歌唱，仲有演唱會開，我個人好知足，所以娶着我嗰個好幸福。」3度勇奪「最受歡迎女歌星」的她非常感恩，揚言會好爭氣：「我唔係賣靚，又唔係賣性感，又唔係跳，我得唱，只想做一個歌聲有感染力同穿透力嘅歌手。」