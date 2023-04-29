沈雅潤生日狂食Cake

模特兒出身的韓國索爆普拉提導師沈雅潤，平日為了Keep住完美體態，一有時間就去做Gym，最近又多次參加馬拉松比賽，其學生亦特地前往支持。

剛過生日的她，上載內衣寫真及拿着蛋糕的靚相，留言：「去年的生日是在隔離中度過，今年就收到大家滿滿的祝福，你們送的蛋糕，我全部吃完了。」