娛樂

沈雅潤生日狂食Cake

模特兒出身的韓國索爆普拉提導師沈雅潤，平日為了Keep住完美體態，一有時間就去做Gym，最近又多次參加馬拉松比賽，其學生亦特地前往支持。
剛過生日的她，上載內衣寫真及拿着蛋糕的靚相，留言：「去年的生日是在隔離中度過，今年就收到大家滿滿的祝福，你們送的蛋糕，我全部吃完了。」
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