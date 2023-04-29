超級香港迷情歸打工仔 中川翔子報喜 閃嫁翻版竹野內豐
出名熱愛香港的37歲日本動漫女星中川翔子，昨日凌晨突然在歌迷網及社交網報喜，宣布與同齡的圈外男友拉埋天窗，據知男方外形更似足日本殿堂級男神竹野內豐！
翔子以親筆信向Fans報告婚訊，寫道：「我中川翔子要結婚了。」另一半與她年紀相若，並透露對方很喜歡動物：「我很尊敬他朝向夢想努力的樣子。」她又提到今年3月，陪伴身邊的愛貓兼靈魂伴侶「MEPO」離世，今後為了愛貓要變得幸福。她感謝Fans一路以來的支持，最後以「中川翔子，去嫁人了！」作結，婚後她會繼續幕前工作。下月5日，她將於東京日比谷開騷，屆時親自向Fans交代結婚事宜。
愛動物志趣相投
據知，翔子與男友經熟人介紹而認識，拍拖約一年，已展開同居生活，並將擇吉日正式註冊，男方是一名打工仔，貌似男神竹野內豐，前年她曾被斷正與格鬥家朝倉海約會，但戀情見光死。翔子本月中曾在影音頻道公開擇偶條件，要求另一半喜愛動物及認真工作，看來與未來老公相當脗合。
出道20周年的翔子出名興趣多多，除了熱愛動漫外，更是個超級香港迷！她曾多次來港開騷及拍節目，又獲邀擔任香港旅遊親善大使，她特別鍾情李小龍及成龍，成名前更曾是成龍旗下藝人。去年她相隔多年推出寫真集，大晒凍齡身材，成為一時熱話。
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