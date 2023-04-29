超級香港迷情歸打工仔 中川翔子報喜 閃嫁翻版竹野內豐

翔子以親筆信向Fans報告婚訊，寫道：「我中川翔子要結婚了。」另一半與她年紀相若，並透露對方很喜歡動物：「我很尊敬他朝向夢想努力的樣子。」她又提到今年3月，陪伴身邊的愛貓兼靈魂伴侶「MEPO」離世，今後為了愛貓要變得幸福。她感謝Fans一路以來的支持，最後以「中川翔子，去嫁人了！」作結，婚後她會繼續幕前工作。下月5日，她將於東京日比谷開騷，屆時親自向Fans交代結婚事宜。