暢所欲玄：雙子座的好奇心

看了一條拍得很靚的旅遊片,心裏猜這博主是人馬座或是天蠍座?上網查一查,看到他的個人網頁第一版就寫着「Hope I can be a bridge between you and nature」。博主是一個喜歡登山、旅行和拍攝的年輕人,現和太太居於日本。幾年前在網上找到一張在法羅群島草皮小屋拍攝的相,之後就種下對這個地方的嚮往。