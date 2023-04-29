暢所欲玄：雙子座的好奇心

看了一條拍得很靚的旅遊片，心裏猜這博主是人馬座或是天蠍座？上網查一查，看到他的個人網頁第一版就寫着「Hope I can be a bridge between you and nature」。博主是一個喜歡登山、旅行和拍攝的年輕人，現和太太居於日本。幾年前在網上找到一張在法羅群島草皮小屋拍攝的相，之後就種下對這個地方的嚮往。

去年他們出發去探索，看完草皮小屋後，打算去小島另一邊看燈塔，發現錯過了巴士的時間，為了要從A小鎮去B小鎮，決定徒步翻過山頭。博主是一名登山愛好者，太太亦熱愛大自然，面對攀爬一個看似簡單的山嶺，一點畏懼都沒有。兩人的勇氣真是非一般，走到山腰後才發現前路原來只有羊腸小徑，但愈走愈感不妥，當他們需要決定究竟要走回頭路還是繼續向前走時，就聽見海鳥的叫聲，看到羊群在前，好像告訴他們回家之路在前，那刻他們想只要活着及按時抵達目的地就可以了，最終都安全到達。

博主是太陽雙子座，水星在入廟的雙子座跟冥王星緊密地對分，可說是在沒有被恐懼帶來的限制之下極致發揮。金星在巨蟹座的他，會不會就是情感加上美的結合？火星在處女座，就是一切追求工整完美的典範，感謝雙子座的好奇心帶來這大自然的奇觀。

占星師Ida