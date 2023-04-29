前華姐方詩揚早前與媽媽到洛杉磯旅行，然而媽媽要先行回港，令方詩揚要獨自完成餘下旅程。起初戰戰兢兢的她發現原來一個人旅行也很好玩及開心，可認識到不同的人，體驗跟結伴旅遊完全不一樣，更愛上了單拖旅行的感覺，回港後即時籌備下個單人旅行。