娛樂

方詩揚獨遊初體驗
前華姐方詩揚早前與媽媽到洛杉磯旅行，然而媽媽要先行回港，令方詩揚要獨自完成餘下旅程。起初戰戰兢兢的她發現原來一個人旅行也很好玩及開心，可認識到不同的人，體驗跟結伴旅遊完全不一樣，更愛上了單拖旅行的感覺，回港後即時籌備下個單人旅行。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc