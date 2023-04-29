何猷君美國追星 強吻王嘉爾

賭王四房公子何猷君原來是王嘉爾的忠粉，日前和妹妹何超欣到美國的科切拉音樂節現身為他打氣，他上載和王嘉爾的合照並留言說為對方自豪外，更有粉絲拍得兩人玩得很癲，片中見何猷君搭着王嘉爾咬耳仔，突然王嘉爾嘟嘴似撒嬌，未幾何猷君大力地親他一下，不足半天片段的閱讀及討論次數逾1.2億。