娛樂

鍾鎮濤茶記搭枱 親民合照

藝人鍾鎮濤為人友善親民，近日有網民在茶餐廳巧遇他和太太范姜及女兒用膳，除了「搭枱」外，更成功與他們搭膊頭合照。該網民表示：「愉快的合了影，以及他太太人也太nice了，笑的很甜，一直和女兒很安靜的吃麵。」不過惹來其他網民批評：「晚輩搭長輩肩膀不太合適。」
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