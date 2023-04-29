自認膚淺 睇樣揀男友 泳兒繼續愛情長跑 戀足三生三世

歌手泳兒將暗黑力量轉化成祝福，深情演繹最新作品。她與髮型師男友的愛情長跑超過10年，覺得一張結婚證書並非最重要，只想跟男友幾世都綿綿不絕愛下去。

泳兒去年在樂壇頒獎禮取得佳績，開心過後已經歸零，她說：「唔可以沉醉得太耐，開心完記住咗，就要重頭開始。」新歌以「祝福」三部曲做主題，由《同歸於盡》揭開序幕，她說：「我唔係要脫離暗黑系，歌名表面上好似好負面，反而想用暗黑力量去祝福人。」久未唱情歌的她笑言以前唱得好膚淺，因為在感情上沒太多經歷或傷痛：「好彩我把聲夠慘，唱出嚟有種失戀感覺，其實我唔係真係好入心唱到囉！」《同歸於盡》是她情歌中最情深的一首歌，想帶出喜歡一個人可以去到不受時間限制，盼下世再相遇。

一凹一凸 互補不足 談到她與髮型師男友Ziv拍拖多年，她說：「我都想陪大家去到一生一世，甚至三生三世。」仍未有婚期的她不抗拒結婚，但不會因拍拖時間長而結婚，她說：「我唔覺得一張證書呢個儀式咁緊要，我哋仲係學習階段，係無盡嘅。熱戀過後點樣維繫一段關係，中間我哋都有脆弱、嗌交時候，我覺得係要接受，互相體諒包容，點樣去令彼此關係再提升，係一門好深嘅學問。」至於生育問題她同樣沒有多想，她說：「除非有意外，我都接受到。」

兩人初相識時，她笑言被男友外表吸引：「好膚淺，唔係話佢好靚仔，但喺我眼裏面我係鍾意高大少少嘅男仔。」她自認遷就男友，但近年開始懂得表達自己：「我盡力做好一個女朋友，但都會話佢知我嘅底線、我嘅感受，喺佢身上學識浪漫同享受生活，佢就學到我做事要有條理，因為佢好靠感覺，所以我哋啱啱好互補不足。」