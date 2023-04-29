三上悠亞埋身胸壓 Tyson Yoshi自肥犯眾憎

日本AV天后三上悠亞宣布於今年8月的30歲生日前正式告別AV生涯，引退前向歌手Tyson Yoshi大送秋「波」，擔任其MV女主角並狂拋34F「雪球胸」！雖然言語不通，但兩人靠身體語言搭夠，埋身攬抱胸壓，招數盡出，成功「自肥」的Tyson Yoshi頓成男士公敵！

撫慰萬千男士身心的日本AV天后三上悠亞，今年3月突然淚崩宣布要在30歲前正式退出打滾了8年的AV界，8月16日就是其30歲生日，有指她在告別前會有多部AV新作推出。三上引退的消息爆出後，網上出現「哭死了寶寶」熱潮，全球男粉絲依依不捨，當中自認忠粉的歌手Tyson Yoshi更曾在網上以爆喊表情符號來表達「傷心欲絕」的不捨之情。不過，他最近推出的新歌《BE MINE》MV中，竟有三上參與拍攝，成功「自肥」即成為男士公敵！

恐怖情人玩跟蹤 昨晚首播的MV全部在日本東京都拍攝，Tyson Yoshi視三上為夢中女神，為了守護她更成為恐怖情人，包括跟蹤、暗殺，以及收集其毛髮和個人物品。拍攝時，三上大送秋「波」益街坊，穿上低胸衫傾瀉34F「雪球胸」，而2人上演多幕親熱場面，她落力玩攬抱及胸壓等。

一直非常欣賞三上的Tyson Yoshi，曾公開表示想邀請對方拍MV，經過長時間的接洽，終獲女方團隊的首肯演出，夢想成真。擔任導演的他為了讓MV順利誕生，刻意押後個人大碟《2nd》的發布日子，以確保有充足時間完成MV製作，拍攝時更於清晨4時冒着嚴寒天氣，在河口湖地區拍攝多個飛天特技鏡頭。首度與女神合作的他，表示非常欣賞對方的專業和演技，雖然言語不通，但三上只用了數分鐘就完全投入。

Tyson Yoshi在河口湖附近半空翻騰，藝高人膽大！