中娛星動：兩大女神紐約巧遇 貼身晚裝見真章 Baby谷愛凌鬥S

女星Angelababy在時尚圈薄有名氣，早前獲邀到美國出席品牌活動，與同場的「滑雪女神」谷愛凌不約而同穿上黑色吊帶裙現身，兩大女神以貼身裙盡騷S身段，一較高下。

模特兒出身的Baby，憑精緻五官及玲瓏身段，甫出道即成為焦點，在時尚界及廣告界打響名堂，隨後踩入娛樂圈發展更是一帆風順，成績斐然！早前她獲邀到美國出席珠寶活動，挑選了一襲黑色長裙亮相，大騷香肩、鎖骨及小蠻腰，腰背兩側的綁繩設計更增添幾分神秘感，加上貼身剪裁，將她的完美體態盡現。

知名度極高的她，當日吸引不少華人聞風而至，希望一睹她的風采，網上出現大批零濾鏡「生圖」，話題「#Angelababy黑色掛脖露腰長裙#」更一度登上熱搜，風頭一時無兩！

身痕想滑雪 及至晚上，Baby換上另一套黑色毛毛吊帶晚裝出席旗艦店開幕活動，期間更巧遇「滑雪女神」谷愛凌，她穿上黑色Deep V緊身裙，性感程度有過之而無不及，低胸同時有兩條黑繩在胸前作襯托，下身則開高衩至大髀位置，盡騷健康小麥肌膚，搶盡「峰」頭。

事後，Baby在社交網分享與谷愛凌的嘟嘴合照，寫道：「終於遇到了喜歡了很久的谷愛凌，又想去滑雪了。」兩人又與同場的內地男星易烊千璽打卡留念，寓工作於聯誼。