稱帝之作落實添食 劉青雲林峯預咗受苦

在金像獎大豐收的電影《神探大戰》宣布開拍續集，榮膺影帝的劉青雲指一直開工，沒有特別慶祝，連太太郭藹明亦沒有親自「獎勵」。

英皇電影《神探大戰》在金像獎贏得「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳編劇」與「最佳攝影」4大獎項，老闆楊受成、影帝劉青雲、林峯、陳家樂、湯怡及導演韋家輝等前晚在灣仔出席慶功宴。楊受成指如此佳績得來不易，因劇本交到內地電影局審批足足花了3年，期間他親自到內地與局長見面，經修改劇本後，最終獲批拍攝。

慶功宴上，楊受成宣布開拍續集，韋家輝指劇本已寫好，等待內地審批，將延續第一輯的故事。問到林峯的角色已死，會怎樣處理？他笑指自然有辦法，而林峯笑說：「我都係啱啱先知拍續集，頭痛緊係咪要再癲過！」青雲亦想不到那麼快就開續集，相信一定更辛苦，韋家輝笑說：「梗係唔會益佢哋！」再奪影帝的青雲，被問到可有大事慶祝？他表示正忙拍新戲，連太太郭藹明亦沒有特別為他慶祝，記者打趣指太太最少錫一啖作獎勵？他笑說：「冇呀！你諗吓我日子點過。」

林峯近日在無綫劇集《法言人》不斷「登場」，劇中講述林夏薇迷戀他，他頻頻在其夢境出現，他笑說： 「有啲奇怪，因為薇薇係我堂妹，唔緊要，開心就得。」問到是否會與吳卓羲、黃宗澤拍攝內地綜藝節目《披荊斬棘3》？他表示不清楚，相信若需要黃宗澤幫忙，對方也會答應。

陳家樂長洲度蜜月？ 至於剛成為人夫的陳家樂，被問到洞房花燭夜是否很忙？他笑說：「瞓咗兩日，真係好攰，因為結婚前嗰晚冇瞓，直接走去結婚，之後仲一日擺咗兩場酒！（攰到落唔到床？）哈哈，休息咗兩日，今日先正式開工。」本來計劃歐遊蜜月的他，笑言老婆連詩雅將到馬來西亞工作，提議到當地度蜜月，問到可擔心老婆詐型？他笑說：「再講去長洲！睇搶包山都幾好呀！」湯怡笑言家樂如果真的去馬來西亞度蜜月，連詩雅肯定不會放過他！