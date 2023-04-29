蔡依林落跑新娘 被網民催婚

台灣天后蔡依林在社交平台上載一輯靚相，見她將長髮綁成「包子頭」，穿紫色洋服配太陽眼鏡、腳踏一對長靴散發優越的高貴時尚感。她於米蘭街頭疾走的跑姿甚有特色，她打趣自稱是「落跑新娘」、「商務系女子」。不少網民留言叫她不要只顧做落跑新娘，快快穿上正統婚紗，當上真正的新娘子。