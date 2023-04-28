MV 表演 曲風 被指三連抄 LE SSERAFIM新作向西班牙小天后「致敬」？

韓團LE SSERAFIM回歸在即卻爆出爭議，除了新歌曲調被指與西班牙小天后Rosalia的作品相似，組合過往的MV畫面，甚至成員的表演環節亦跟對方如出一轍，惹來抄襲疑雲！

日本偶像出身的宮脇咲良去年領軍韓國新女團LE SSERAFIM再出道後，氣勢如虹，先後推出《FEARLESS》及《ANTIFRAGILE》等Hit曲。組合將於5月1日推出新碟強勢回歸，日前率先公開新歌曲目的試聽片段，隨即被網民指出主打歌《UNFORGIVEN》的旋律與Rosalia過往推出的歌十分相似，惹起抄襲嫌疑。之後再有網民發現《ANTIFRAGILE》的節奏同樣與Rosalia的舊歌《Chicken Teriyaki》近似，而《FEARLESS》與《ANTIFRAGILE》MV中出現的飆車場面，還有宮脇戴上貓形頭盔，亦跟Rosalia的MV元素類似，相關對比照與視頻在網上瘋傳，並惹起爭議。

此外，宮脇隊友金采源去年在《SBS歌謠大戰》表演舞台上突然拿剪刀剪掉一撮頭髮，亦與Rosalia之前巡迴演唱會的演出環節如出一轍。雖然有人認為是巧合，但基於太多相似點，很難擺脫剽竊嫌疑。

Rosalia原來係Lisa朋友 Rosalia本身亦有留意K-Pop及追蹤LE SSERAFIM官方社交帳號。她早前與韓國人氣女團BLACK PINK同樣有份為美國戶外音樂騷《Coachella音樂節》擔任表演嘉賓，並互相捧場。BLACK PINK泰籍成員Lisa完騷後偕Rosalia四處觀光，前日她上載2人在演唱會攬頭攬頸的合照，狀甚老友！至於同樣將於5月回歸樂壇的另一韓國女團(G)I-DLE，將於夏天到內地長沙舉行簽售會，重啟韓團自內地「限韓令」撤禁及疫情後再度登「陸」的吸金之路！