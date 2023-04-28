暢所欲玄：陰陽四象說八字吉神

八字論斷人命，以五行相生相剋，得此失彼，不能有圓滿的。你要是工作搵錢，則失去此時間陪伴家人；要是運動玩樂，則失去此時間睇書學習。一天廿四小時，用多少時間來睡眠？多少時間工作？多少時間交際？多少時間做甚麼甚麼？都是得此失彼，這就是八字五行論人生。

八字以月令五行之力量為主要重點，時辰為次。月份季節是溫度第一來源，其次是時辰。冬季夏季，中午夜間，其溫差最為明顯。春季花草樹木，欣欣向榮，秋季則枯黃凋謝，兩極自然景象。這就是四季，也就是陰陽化四象之四象。

冬季出生是為陰中之陰，太陰水。太陰之寒冷，相對陽中之陽，太陽火。同樣道理，夏季出生為太火熱之太陽，則以太陰水來作調節命中的溫度，八字的主人，自然有生機。天地萬物，孤陰不生，獨陽不長。太陰是為孤陰，太陽是為獨陽。這是論斷八字的調節氣候之吉神。

春天出生是為少陽木，秋令之氣是為少陰金。春季為生發之氣，草木繁盛生氣，秋季林木凋枯肅殺之氣。少陽上升之氣而配少陰下降之氣，木金是為少男配少女；水火是為老男對老女。陰陽四象配四季，這是八字最為簡單的，找尋吉神之法。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅