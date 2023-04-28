娛樂

STRAYZ濕地跳舞跣鑊甘
女團STRAYZ推出新團歌《Matter of a Second》，成員暐翹在MV中有大膽演出：「應該係3首歌之中最性感嘅一次。」MV以車房為背景，為營造倒影視覺效果，5人需在濕地上跳舞，暐翹說：「我跣咗幾次，係幾好嘅體驗，出嚟效果係靚嘅。」
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