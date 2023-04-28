齊奪網絡紅人大獎 張敬軒投「棋」所好 合作飲食節目

歌王張敬軒、女星衛詩雅與李司棋昨日出席頒獎禮，獲頒網絡紅人大獎，李司棋於台上多謝軒仔一直以來的支持及鼓勵。軒仔受訪時表示從李司棋身上獲益良多，大讚對方的潮流觸覺更勝新一代：「之前已經覺得司棋姐可以喺好短時間內成為新一代嘅時裝、時尚生活嘅KOL，睇番佢拍劇時代嘅裝扮已經咁潮，我都好想屋企有位咁潮嘅長輩。」

他表示家中有長輩使用智能手機，但只限打電話及收看網上一些「冇營養新聞」。問到可會跟李司棋合作網上節目？他坦言有興趣：「依家係一個新嘅網絡時代，當然電視台仍然有號召力，不過我哋可以喺網上平台拍飲食節目。我記得第一次同司棋姐見面，佢已經整咗好好味嘅茶香雞請我哋食，好正！」

李司棋拒着蝴蝶裝 李司棋笑言最初聽到「軒仔」的名字，以為是細路哥，想不到是眼大大的靚仔。對於軒仔讚她有時尚觸覺，她謙虛稱有不足的地方：「我好鍾意研究時裝，最怕五顏六色亂咁撞。以前喺無綫拍劇，服裝部嘅同事知我好麻煩，好多時冇着佢哋畀我嘅衫，好似啲蝴蝶裝，我本身係肥底，着咗會好似大肚咁。」故她以前經常出動私伙服飾拍劇。