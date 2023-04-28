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王敏奕自拍大特寫 獲讚如藝術品
王敏奕自拍背心照，表示迎接夏日。
藝人王敏奕（Venus）天生美人胚子，與曾國祥結婚成為人妻後美態不減。她在社交平台上載大特寫美照，見她皮膚質素甚佳，有如剝殼雞蛋般又白又滑，令人讚嘆，加上她穿上黑色背心表示要迎接夏天來臨，予人清爽涼快的感覺。網民留言大讚：「一張臉也可以是藝術品」、「美的代表」。
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