另類合作 堂兄妹變情人 林峯「現身」阻逃婚 林夏薇超驚喜

熱播劇《法言人》前晚播出一集，林峯驚喜現身與林夏薇堂兄妹同框，原來是將林峯在《溏心風暴之家好月圓》中的「管家仔」重現電視上，因CG效果逼真，觀眾對林峯「客串」熱烈討論。

昨日《法言人》由監製劉家豪帶隊，率領演員林夏薇、張頴康和黃嘉樂到新城接受薛家燕節目《開心大派對》訪問，為劇集不停宣傳，薇薇表示劇情將愈見精彩，感情戲亦明朗化。前晚播出一集她發夢逃婚，新郎背影是馬國明，但轉身卻變成林峯，她稱看劇本時，真的以為林峯會來客串，到播出看效果十分真實，感覺新鮮和有驚喜：「我同林峯從未合作過，估唔到咁樣合作，由家豪哥撮合，希望將來真係有機會合作。」

對於劇集在網上評論反應熱烈，她大感開心，表示自己也增長了法律知識，對於有做事務律師的網民也留言稱劇情令他有共鳴，她覺得最大功勞歸於團隊。而黃嘉樂表示終於開始打官司的戲份，卻被監製取笑他只有幾句英文對白，他表示曾認真地請教讀法律的朋友，錄音給他自學。

張頴康嫌老婆口音 席間，張頴康自爆「瀨嘢」，表示有次被老婆寸他英語發音不準，又講笑指不喜歡老婆的口音。提到劇中被蔣祖曼追求，笑言從未被人追過，初時也有所質疑：「不過我同個親戚傾過，佢係做律師，之後老婆同我講番，原來親戚嘅太太係一名法官，原來真有其事，職業無尊卑之分。」另外，提到明日市民可用30元看電影，他們覺得是一件開心事，讓市民多娛樂，希望將來會涵蓋更多範疇，例如可以資助睇舞台劇等也不錯。