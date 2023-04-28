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龍門陣
古佩玲下巴變尖 激似李佳芯
古佩玲晒香肩散發仙氣。
無綫女星古佩玲2019年當選港姐季軍後，不久便拍攝處境劇《愛．回家之開心速遞》，明顯獲公司力捧。日前她於社交平台上載靚相，穿上米白色連身長裙散發仙氣。不過有網民指她樣子與過往有點不同，下巴變尖及身形瘦了：「個樣唔同晒，好靚」、「瘦咗好多！」更有人指她跟女神李佳芯撞樣！
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