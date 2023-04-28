陳展鵬摷老婆「百寶袋」

視帝陳展鵬日前拍片突擊檢查老婆單文柔的手袋，打開後驚訝說：「紙巾？又係紙巾？再嚟紙巾？」單文柔的小手袋內有7包紙巾、3個口罩、消毒液、信用卡、銀包、糖和兩條車匙，容量驚人。陳展鵬說：「嘩，呢個袋裏面都擺到好多嘢喎，個比例都好成正比喎，所以就決定唔使買個袋畀你。」