謝安琪招積大狀 霸氣嚇窒老公

歌手謝安琪近日正忙拍ViuTV劇集，飾演大狀的她透露開工不久，被老公張繼聰形容在家中很有氣勢，擔心她完成拍攝後會變得更加強勢！

ViuTV昨日舉行節目巡禮，多位藝人出席，席間率先預告多套來年的綜藝節目及劇集，包括謝安琪、陳靜及賈曉晨等演出的《法與情》，以及MIRROR成員Anson Kong（AK）與Ian等演出的《冰上火花》等，同時宣布將會改編超人氣韓劇《社內相親》，由Anson Lo與Edan繼《大叔的愛》後再次合體主演，活動上亦安排24位《全民造星Ⅴ》的參賽者表演歌舞，場面熱鬧。

賈曉晨有大量床戲 謝安琪稱開始拍《法》劇，其角色招積兼經常鬧人：「依家老公已經話我惡咗好多，喺屋企開門都好有氣勢，仲問點算喎，要拍3個月咁耐，哈哈！」至於賈曉晨表示有大量床戲，未知如何向老公樊少皇交代：「導演話唔使擔心，始終電視劇有尺度限制。」談到早前老公被入稟追債，她指法律會還他們清白：「其實我哋都係受害者，損失幾百萬！」

Ian流真眼淚 Ian於《冰》劇有喊戲，他表示角色內心負面，流出全是真眼淚：「唔使用眼藥水。」談到有指MIRROR其中4子將在暑假舉行個人騷，原本Ian冇份，其粉絲向ViuTV表達不滿後，個人騷由4人變6人，當中包括Ian和AK，二人對此表示不清楚，只知有某部分成員開個人騷，一切要待公司公布。

至於ERROR成員保錡及阿Dee透露，將再拍為組合度身訂造的綜藝節目，拍攝前更要簽生死狀。而女團COLLAR表示很希望一齊拍劇，笑言最適合拍宮廷勾心鬥角的劇情。