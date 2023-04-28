新片拜神你推我讓 AL扭擰唔企C位 姜濤雞咁腳閃

Anson Lo（左）與Edan（右）捱眼瞓拍戲，客串的姜濤則輕鬆得多。

MIRROR人氣成員Anson Lo（AL）、Edan與姜濤等昨日為新片《盜月者》拜神，期間眾人禮讓C位，姜濤迅速閃走靠邊站，Anson Lo則被老闆楊受成捉住企中間，場面搞笑！

英皇電影《盜月者》演員Anson Lo、Edan、姜濤、張繼聰、白只等，昨日與老闆楊受成在大埔進行開鏡儀式，拜神時眾人禮讓C位，姜濤一早閃開，楊受成則捉住正想行開的Anson Lo，雙方禮讓一輪後，Anson Lo求饒說：「唔好，求吓你企中間。」他透露在片中較少動作戲，但以開通宵為主，頭一、兩天感到頭暈暈，到第3日才習慣。談及拍攝另一電影《12怪盜》時弄傷右腳，他透露已好了很多，但要就住行。

Edan騷肌得啖笑 Edan則指忍笑比拍通宵戲更辛苦，因張繼聰與白只埋位前不斷搞笑，令他忍不住笑；特別演出的姜濤大讚角色有發揮。談及MIRROR多位成員於暑假「分拆」開個人騷，姜濤與Anson Lo婉拒騷肌，Edan則搞爛Gag說：「咁等我騷蘋果肌啦！」問是否留待「團騷」才一起騷肌？姜濤笑說：「咁個畫面都好正喎！」

此外，姜濤昨日為個人服裝品牌在銅鑼灣舉行記者會，逾千「姜糖」逼爆商場大叫「姜老闆」，又唱生日歌預祝「姜濤誕」。他分享品牌理念是關於人生必須成就的99件事，指投資或許有7位數字，笑言財務方面不太清楚。對於被叫「姜老闆」，他說：「唔慣，但都好過叫姜B，因為姜B太過小朋友，但叫老闆又好似大得滯。」對於MIRROR成員相繼推出服裝品牌，他認為不會有競爭，下一步有興趣經營食肆，自言人生3大根源就是食嘢、表演及打籃球。他又預告會為個唱操Fit：「大家唔好期望我除衫，有好多成員可以畀大家期望。」

楊受成偕一眾演員出席《盜月者》開鏡拜神。 楊受成捉住Anson Lo要他企中間，場面搞笑。 姜濤透過品牌說話，首季概念是善良及助人。