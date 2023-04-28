中娛星動：再拍侯孝賢 掃頹風 舒淇「黃金組合」歸位 發力衝影后

舒淇

台灣女星舒淇近年工作相當積極，一口氣接了不少電影，亦頻頻亮相品牌活動，近日有指她接演由侯孝賢執導的《舒蘭河上》，該片更有望今年上映，由於兩人雙劍合璧都甚有「攞獎命」，大有機會衝擊影后獎座！而近日舒淇與好戲之人梁家輝、張藝興合作懸疑大片，演擁複雜背景的神秘女子，角色甚具挑戰性，分分鐘都有機會跑出，一洗之前被轟拍爛片之頹風！

藝人舒淇於影壇發展順暢，不過自2016年跟馮德倫結婚之後，則較偏向養尊處優，再加上受到皮膚問題困擾，令她連公開活動都減少現身，然而近年可能她的皮膚問題漸受控制，加上身形、狀態都相當之好，故工作心態亦有所逆轉，變得非常積極，經常出席品牌活動，並且接了不少電影。

而前晚舒淇與內地女星娜扎、許凱、佟麗婭及惠英紅等盛裝出席品牌活動，舒淇與娜扎分別穿着黑色性感長裙示人，各展美態，其中舒淇大玩透視誘惑，優雅之餘甚具氣派，令人眼前一亮，娜扎則穿了一條大Deep V絲絨晚裝，出場時她一度掩着心口以免走光，之後更不時用手把裙身扯高，步步為營，之後則與人氣高企的許凱結伴而坐，言談甚歡。

福建開工心情靚 近期孭着不少片約的舒淇，正為內地新片《黎明時分見》開工，與張藝興及好戲之人梁家輝合作，該片早前於福建平潭開鏡，三人在開鏡禮上甚為好傾，舒淇更相當活躍，不時對着鏡頭做趣怪表情，心情大佳。該片是一套懸疑電影，戲中舒淇要飾演一位背景神秘的女子，並與連環命案有着千絲萬縷的關係，角色複雜深沉，甚有挑戰性！

不過，論到最有話題性，當然是有指舒淇與台灣導演侯孝賢合作拍攝電影《舒蘭河上》，因她曾憑侯孝賢執導的電影《最好的時光》及《刺客聶隱娘》分別奪得金馬獎及亞洲電影大獎影后寶座，侯導絕對是她的「幸運星」，故兩人再度合作，定必成為焦點，分分鐘可能令她再奪影后，事業再攀高峰，該片有指去年9月開鏡，但一直未有其他消息出現，而男主角方面，有指是張震，但之後卻有指是易烊千璽，張震方面亦已否認接拍該片，無論男主角誰屬都好，只要是「侯舒配」，就已經睇頭十足，有望助舒淇一洗2019年與鹿晗演出《上海堡壘》被轟接了「超級爛片」之頹風，事業可以再攀新高峰！