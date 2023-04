美國歌影視全能男星Harry Belafonte前日在位於紐約的寓所離世,享年96歲。除了是演藝界人士之外,他亦熱衷於慈善工作。80年代中他率領群星組成組合USA For Africa合唱經典慈善歌《We Are the World》,為埃塞俄比亞饑民籌款。