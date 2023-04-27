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桐山照史「高攀」排球女神 被爆拍拖3年
主演日劇《激辛道2》的尊尼組合Johnny's WEST成員桐山照史傳出長短腳之戀，1米73的他被爆與身高1米85的前排球女神狩野舞子拍拖3年。2人於2019年合作主持「世界盃女子排球賽」後撻着。狩野曾因與日本棒球巨星大谷翔平戴同款手鐲而傳緋聞多年，想不到真命天子竟是桐山！
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