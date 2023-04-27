Big Bang跌Watt 師妹「喧賓奪主」 太陽靠Lisa助攻 新歌全球稱冠

蜚聲國際的韓團BLACK PINK人氣早已凌駕師兄組合Big Bang，太陽前日推出Solo碟亦要靠師妹Lisa助攻，2人合作的歌曲曝光後隨即熱爆全球，甚至「喧賓奪主」，該曲關注度遠超新碟主打歌！

曾紅極一時的韓團Big Bang聲勢大不如前，成員太陽去年約滿YG事務所，便過檔YG金牌製作人Teddy創立的BLACK LABEL事務所。前日他推出迷你專輯《Down to Earth》，收錄了抒情曲風的主打歌《Seed》，另一首走R&B風格的新歌《Shoong!》則邀得師妹組合BLACK PINK人氣成員Lisa鼎力相助，Lisa除了獻聲，又以型格裝扮與太陽在MV中大鬥舞藝，上架短短17小時極速突破千萬點擊，比太陽Solo主打歌《Seed》MV同時段僅錄得的463萬點擊相差逾倍，明顯因為有Lisa加持，令太陽新歌更受全球韓流粉絲關注，《Shoong!》更登上全球逾40個國家及地區的iTunes音樂排行榜冠軍，亦是昨日最多人收看的新歌MV。

隊友GD幫手造勢 此外，太陽與韓片《陽光姊妹淘》女星閔孝琳於2018年結婚，前年一索得男，努力賺奶粉錢的他，日前宣傳新碟時，表示孩子出生後，不僅是音樂方面，就連他對世界的觀點也有很大變化，但認為這是值得感謝和美麗的變化。他提到兒子時總是流露慈父的笑容，大讚17個月大的兒子十分可愛，目前已懂得說韓語「草莓」和「鱷魚」。不少粉絲經常問他會給兒子唱哪首搖籃曲，他則笑稱韓國也有很多新創作的童謠，反倒是兒子會咿咿哦哦跟着唱。至於太陽的好兄弟兼隊友G-Dragon（GD）前日特地在社交網發布太陽新碟宣傳照幫忙造勢兼打氣！

而BLACK PINK日前再度亮相美國戶外音樂騷《Coachella音樂節》，再次成為網上熱話，Jennie事後分享多張舞台花絮照及身穿性感舞台戰衣的靚相喪吸Like。