暢所欲玄：每十年人生變化

出自孔子的《論語‧為政》，子曰：「吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不逾矩。」孔子的意思是：「我十五歲立志於學習；三十歲能夠自立；四十歲能不被外界事物所迷惑；五十歲懂得了天命；六十歲能正確對待各種言論，不覺得不順；七十歲能隨心所欲，而不越出規矩。」

人到三十歲，應該學習的、受到教訓的，都經歷得不少，要開始獨立自主，憑藉勇氣，坦然去面對往後人生；四十歲時，自己已經實際地感受到世態炎涼，不會再被外界無關痛癢的瑣事所煩擾迷惑，清晰地看待生活如水，不會再受太大影響；五十歲到了，就知道生命難於每事如意，天命如此，何需煩惱；六十歲，花甲之年，所體驗過的喜與悲，所聽到的好與壞，都可以一笑置之；七十歲，古稀之年，之前人生的種種事實，教會了現在不執着、不強求，不需要注意其他人的目光及看法，在不違反法紀、不傷害別人之下，隨性而為，隨心所欲。