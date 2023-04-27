巡唱啟動 跑逾50站 楊千嬅樹木喻人生 風霜裏茁壯

樂壇天后楊千嬅空降北京宣布展開50多站巡迴演唱會，內地首兩站每場逾2萬張門票火速售罄，主辦方隨即宣布加場；她又望以音樂承傳其「人生劇本」，並透過樹的個唱主題比喻其愈挫愈強的信念，更計劃重回香港開騷，約定歌迷見面。

楊千嬅去年12月完成兩場香港亞博個唱後，昨日在北京舉行記者會宣布全新《MY TREE OF LIVE》巡迴演唱會正式啟動。提及4年前的巡唱，她唱足30站，今次更增至50多個城市，走遍中、美加及東南亞等地，其中5月舉行的廣州及廈門首2站，每場超過2萬張的門票在10秒內售罄，廣州站售罄後的「waiting list」登記額仍達11萬，故公布加開一場。穿上黑色套裝、身形瘦足一個碼的千嬅表示望踏足未過去的地方：「例如哈爾濱、呼和浩特、泰國、荷蘭、法國等，體驗各地不同文化。」

改變習慣養生要緊 她接受長途電話訪問時，被問到可會有香港站？她說：「都有機會㗎，現時安排中，視乎香港檔期啦，都想帶個騷返嚟同歌迷分享。」談及個唱海報中，穿上裸色低胸裙相當性感，她表示減了11公斤，但並非刻意減肥，因去年身體曾出現毛病，明白養生的重要性：「經過休養，開始改變飲食同生活習慣，唔會再地獄式訓練，去到我呢個年紀會傷身，要用健康方式，譬如有休息時間，最緊要心情開朗，一放假就去旅行。」

感謝老公分擔責任 千嬅點名多謝老公丁子高做最強後盾，她說：「喺我工作夢想上全力支持，另一半就係互相成就大家嘅快樂，佢好知我壓力喺邊，家庭上幫我分擔，做埋太太嗰份。」至於個唱主題以樹帶出逆境自強的正能量，似正是千嬅的人生寫照，她表示：「歷練先係人生最精彩嘅部分，無論風吹雨打，有個好嘅栽花者幫你灌溉，當遇上唔好嘅時候，風霜其實會令自己更強大，再回頭望嘅時候，會畀到自己最大嘅滿意感和生存價值，而音樂亦畀咗好大養分畀我。」