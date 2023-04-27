中娛星動：收視女王野心勃勃 劉詩詩趙麗穎聯手 共建演藝王國

內地兩大女神劉詩詩與趙麗穎擴展事業版圖，攜手成立公司打造有聲有色的演藝界王國。2人的持股公司已遍及內地7個省市，野心勃勃向影視猛人之位進發。

內地女星劉詩詩氣質出眾，2015年與藝人吳奇隆結婚後誕下一子「步步」，人氣未有減卻，在娛樂圈依然人氣高企。家庭事業兩得意的她，與圈中另一位女神級藝人趙麗穎有所合作，成為了企業夥伴。早年2人已經合資開影視公司，還愈開愈多間，明顯人生目標不止於幕前當收視女王，看來要手拖手進佔女強人的事業版圖。

註冊資本逾千萬元 近日，一間「上海弘弘火火影業有限公司」成立，由劉詩施（劉詩詩）、趙麗穎持股的企業江蘇稻草熊影業有限公司全資控股，註冊資本1,000萬元人民幣（約1,134萬港元），經營範圍含廣播電視節目製作經營等。

從網上信息顯示得知，2人持股公司目前已在內地7省市投資新公司，地區包括海南、浙江、新疆、四川等，野心勃勃向影視猛人之位進發。劉詩詩與趙麗穎的事業心比外界想像的更廣闊，網友均讚她們擁有女強人的典範，不過同時令一班忠實粉絲擔心，怕她們將全副精神放在新公司上，因而減少幕前演出！