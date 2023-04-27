英文單曲MV 睇到嘩嘩聲 王嘉爾犧牲靚樣 震撼粉絲

歌手王嘉爾今年推出首支個人英文單曲，有令人震撼的視覺效果，尤其他犧牲靚樣忘情的演出，歌迷大為受落，早前出席「科切拉音樂節」，並首次現場唱出，惹來全場尖叫。

王嘉爾的全新單曲《Cheetah》，由Jacob Ray和MAX製作，歌曲旋律緊湊跳躍，活潑的節奏融入爵士樂的元素，跳出傳統流行樂的框框，成為極具王嘉爾個人色彩的單曲。

MV中他被吸血及扭頸，讓人看到嘩嘩聲，而這份刺激感覺，終於搬上舞台，繼去年王嘉爾成為首位登上「科切拉音樂節」主舞台表演的中國Solo歌手後，今年他再被邀請二度登上科切拉音樂節演出，台上表演《Cheetah》，反應熱烈，他又與美國歌手Ciara一同演繹了二人全新合作歌《Slow》，獲音樂權威雜誌高度讚揚為「這是我們從未預想過的驚喜合作」。

世界巡迴騷成里程碑 另外，王嘉爾除了在洛杉磯開啟「MAGIC MAN」個人世界巡迴演唱會北美站，又將於5月在紐約舉辦北美的收官場，之後再陸續開啟南美站的演出，逐步實現他職業生涯中的每一個里程碑。