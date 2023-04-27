娛圈單打：雖無過犯面可憎 結婚也被嫌寒酸

韓劇《花遊記》男星李昇基近期頭頭碰着黑。去年遭前事務所剋扣音源收入，弄至對簿公堂，原以為今年結婚沖喜，怎料同為明星的老婆李多寅，父母被指為經濟詐騙犯，結果這段情甫公開即遭全國唾罵，結婚也不獲祝福，連婚禮送給賓客的回禮也被嫌Cheap。何謂雖無過犯，面目可憎，這位一度的萬人迷體會至深。

話說其婚宴回禮為價值7萬韓圜、即400多港元的白色花瓶，被當地網民斥為失禮，指參加婚宴的賓客大多是大牌明星，李氏夫婦出手未免太低。有人更拿另一對銀色夫妻玄彬和孫藝珍的婚禮來比較，指「迫降CP」的回禮是名牌香水、高檔水晶杯等精品，價值不菲，益發顯得李昇基寒酸。

唉，所謂物輕情意重，賓客出席一對新人的婚禮，目的是送上祝福，回禮價值多少根本不是重點。何況玄彬和孫藝珍的地位確比李昇基高一皮，回禮也多是他們的代言品牌，隨時是免費贊助也說不定，又有甚麼好比？

娛樂圈跟紅頂白，全世界皆然，李昇基自從和「經濟詐騙犯」扯上關係後，粉絲大怒，甚至曾出招力勸偶像分手。然而李昇基戀愛大過天，不為所動，由是引發一波脫粉潮。最近被爆即將開演唱會，約2,000張門票遲遲賣不完，人氣和以前差天共地。

其實，禍不及妻兒，李多寅的父母即使犯過法，子女是否要一併受到株連，實屬疑問。當然，明星最重觀眾緣，而觀眾喜惡往往沒有道理可言，南韓人尤其對明星有道德潔癖。看來這對新婚夫妻必須在事業上加把勁，否則要挽回觀眾歡心，難咯！