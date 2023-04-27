出發開學 粉絲送行 姚焯菲臨上機嗌肚痛 打道回府

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）前晚現身機場出發到新西蘭讀書，父母與逾30名粉絲專程送機，但她肚痛不適，強擠笑容，後來痛楚加劇，父母不放心她一人登機，最終打道返歸休息，改期再飛。

「小公主」Chantel趁復活節假期回港兩個星期，不停出席活動宣傳新歌《小出走》，忙到冇時間休息，前晚她準備要返新西蘭開學，晚上約7時許，她在父母陪同下到機場，穿輕便服及戴Cap帽的她，化了淡妝，但難掩疲態，她仍有禮貌地受訪，提到新歌上架9日吸逾百萬點擊，成績十分好，她感謝粉絲支持，自爆只看過MV一次：「我有少少怕醜，睇咗一次，可能睇自己有啲尷尬，所以冇特別Loop。」年初赴新西蘭升學的她，相隔3個月回港後發覺粉絲很熱血，她希望下次回來會看到大家更熱血，又表示會繼續做運動Keep fit，笑言大家大可放心。

對於身體抱恙，她初時仍死頂：「有啲唔舒服，少少肚痛，但唔使擔心。（唔捨得父母？）上次爹哋媽咪都有送機，好唔捨得佢哋，不過我哋每晚通電話，會好掛住佢哋。」她稱粉絲知道她不適，專程送機安慰她及講拜拜，令她感覺窩心，表示粉絲也不捨得她。

返家休息好番晒 現場見她收到不少禮物，包括平安符、鏡仔吊飾、刻上Chantel名字的木板外，還有一本畫簿寫滿歌迷留下的祝福語，粉絲希望她上機時看，Chantel即表現得依依不捨，誰知肚痛加劇，最後也未能登機，並隨父母返回家中。Chantel之後在社交網報平安，多謝大家關心，又表示病情已好轉。