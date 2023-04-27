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唐藝昕側側膊晒A4腰
唐藝昕輕輕靠在椅背上，扭出S身段。
內地女星唐藝昕演藝事業發展順利，畢業於重慶大學美視電影學院表演系，憑大熱劇集《甄嬛傳》中「祺嬪」一角嶄露頭角，其後星途一帆風順。形象多變的她，最近在社交網上載一輯靚相，引起Fans哄動！身穿高衩吊帶晚裝的她，胸前的心形圖案相當特別，加上露腰設計令其「A4腰」表露無遺，獲網民大讚得天獨厚。
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